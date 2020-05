Minori. L’Amministrazione su Salvatore Pappalardo: “La sua testimonianza di uomo umile, civile e onesto non morirà!”

Era tempo che non si vedeva più in giro il caro Salvatore Pappalardo. L’ultimo periodo della sua vita lo ha trascorso circondato dall’affetto semplice e sincero dei suoi figli. Per anni aveva servito con immenso amore il suo comune animato da un senso del dovere, da una disponibilità spinte e sostenute dal desiderio di fare opera gradita alla sua Minori e alla sua gente. A informare ogni sua azione ci sono stati sempre il rispetto, la semplicità, la volontà di adoperarsi per gli altri. Come non ricordare il suo impegno anche in parrocchia, nell’allestimento degli altarini per il santo del giorno, il presepe, la ricerca di legna da ardere per il falò del 27 novembre in onore di Santa Trofimena. Sembra di rividerlo fiero e compiaciuto, contemplare quelle fiamme, come se la loro luce raccogliesse tutto quanto il calore della sua anima pura e gentile , che in quel momento, portava la sua semplice preghiera a Dio e alla venerata patrona. Immancabile il suo apporto appassionato e generoso al fianco di Baldassarre Esposito per l’organizzazione della banda di Capodanno, della festa di San Nicola, della festa della Santa Croce. L’anima del buon Salvatore somiglia ai primi libri dei bambini: contengono poche parole e sono pieni di colori. Mi stringo con tutta l’amministrazione comunale ai familiari partecipando al loro dolore. La sua testimonianza di uomo umile , civile e onesto non morirà!

L’ Amministrazione Comunale