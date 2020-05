Minori: la scomparsa di Andrea Citarella in questo maledetto bisestile

Chi inizialmente creò l’anno bisestile, nel 46 a.C. fu Giulio Cesare che, proprio lui, ne sperimentò l’azione maleficamente dubbiosa con la morte nel pieno del potere .

L’anno bisestile dura un giorno in più, ogni quattro anni, . E la credenza popolare vuole che il bisestile possa essere un anno particolarmentem dannoso, con gravi eventi per tutti. Ne abbiamo una scomoda testimonianza sotto gli occhi: paura e lutti nel mondo intero, per poveri e ricchi, per buon i e cattivi, per poten ti e sottomessi.

E ora, quando il sorriso della speranza cominciava ad illuminare i nostri volti, è arrivata la ferale notizia , l’inaspettata fine terrena di un minorese buono, d’un minorese onesto lavoratore, amante allo spasimo della sua terra di origine; amore rafforzato dalla lontananza per motivi di onesto

ed apprezzato lavoro nella cosa pubblica.

ANDREA CITARELLA, cinquantanove anni, è stato abbattuto, nonostantre la sua prestanza fisica, da un male fulminante. La comunità minorese, che ne ha apprezzato sempre la bontà, l’affabilità, la predisposizione alle relazioni umani, incredula, rintontita è scossa irrimediabilmente.

Figlio diletto di Vincenzo, la cui immaguine di suon atore della banda musicale cittadina troneggia, con gli altri, in una maxi foto collocata alla Calata Ponte, av eva ereditato dal padre l’amore per la musica e l’arte teatrale

Minori lo pian ge sinceramente ed affettuosamente.

Gaspare, i cui scritti lui leggeva con interesse critico, lo abbraccia.