Minori, la gratitudine del sindaco Reale al dott. Sammarco: “Perdiamo un amico disponibile e fidato”

Minori, Costiera amalfitana. Dal 4 giugno 2020 il Dr.Angelo Sammarco, Medico di Assistenza Primaria, terminerà il rapporto di convenzione avendo raggiunto i limiti di età per il pensionamento.

Di seguito il messaggio di gratitudine da parte del sindaco Andrea Reale nei confronti del dott. Sammarco.

Caro Dottore Sammarco, caro Angelo,

non sarei un buon sindaco, non rappresenterei in pieno la mia cittadinanza se non ti esprimessi in modo chiaro ciò che oggi sentono tutti. E cioè l’affetto, la riconoscenza e la stima per tutto quello che hai dato in questi lunghi anni alla nostra comunità: vicinanza, sicurezza, partecipazione. La tua carica umana, la tua bonomia, unitamente alle qualità professionali, hanno fatto di te per decenni un saldo punto di riferimento: al Dottore Sammarco ci si è rivolti sempre con fiducia, sapendo di ricevere un ascolto partecipe e attento. Compenetrarsi nei problemi del malato è la qualità più rassicurante del medico, e tu ci sei sempre riuscito, hai cercato di aiutare chiunque ti si rivolgesse anche al di là dei tuoi compiti.

Per questo, ora che stai per cessare la tua attività professionale, sentiamo che Minori sta perdendo qualcosa: non solo un dottore, non solo un sostegno radicato nel tessuto cittadino, ma un amico disponibile e fidato. Dispiace a tutti, anche a chi non è stato tuo paziente, ma allo stesso modo tutti, anche chi non è stato tuo paziente, sente oggi forte l’impulso di ringraziarti per aver offerto per decenni con la tua opera una connotazione, un segno forte di umanità rivolto a tutti.

Ed è a nome di tutti, perciò, che ti esprimo gratitudine, nella consapevolezza che potremo contare ancora a lungo sulla tua disponibilità, sulla dedizione con cui tanto a lungo hai servito il paese, e che ti ricambia col medesimo vivido affetto.

Il Sindaco, Andrea Reale

L’ASL ha pertanto provveduto a conferire un incarico provvisorio di Medicina Generale con obbligo di studio in Minori, ad un professionista che potrà essere scelto da parte di tutti i cittadini dell’ambito Costa d’Amalfi a partire dal 05.06.2020. Si precisa che i cittadini possono presentare le varie richieste (scelta del medico, esenzioni per patologie) agli uffici amministrativi del Distretto Sanitario tramite posta elettronica ordinaria e non pec indirizzata ad uno solo degli indirizzi di seguito indicati: a.avitabile@aslsalerno.it, m.lecce@aslsalerno.it, g.citarella@aslsalerno.it. Le varie richieste dovranno essere corredate dalla documentazione probante e da documento valido di identità nel caso di esenzioni per patologia, e da dichiarazione di scelta del medico in caso di scelta del medico di Medicina Generale.

Per eventuali chiarimenti telefonici rivolgersi al seguente numero di centralino: 089/4455970.