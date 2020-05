MINORI: Estremo saluto ad Andrea Rispoli “L’UOMO CHE DAVA DEL TU AL MARE “. La cittadina della Costiera amalfitana perde un suo simbolo, lo ricorda così Gaspare Apicella

L’UOMO CHE DAVA DEL TU AL MARE ci ha lasciati- Al mattino, quando la spiaggia Grande di Minori si affollava, lo sguardo andava al muretto della Torricella, il muretto di protezione della statale, sul quale si stagliava la figura d’un giovane che si lanciava , poi, in mare tra gli applausi ammirati.

Era Andrea Risposi, ‘o capitano. In effetti Andrea era Capitano di lungo corso ed aveva navi

gato abbastanza. Si dilettava anche di pesca subacquea quando il nostro mare prometteva buona preda.

Ci incontravamo con reciproco piacere quando passava davanti casa mia, negli ultimi tempi.

Possa risposare in pace. Gaspare