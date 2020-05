Minori, ecco la borsa di lavoro da 600 euro per ripartire dalle spiagge

“ANDIAMO OLTRE INSIEME…VIVI LA SPIAGGIA IN SICUREZZA” è il progetto che partirà a Minori per garantire la fruibilità della Spiaggia in piena sicurezza e offrire una opportunità di lavoro per chi ha avuto difficoltà lavorative a causa dell’emergenza Covid 19. Grande soddisfazione manifesta il Sindaco Andrea Reale, per aver coniugato con questo bando due esigenze prioritarie in questo particolare momento storico: il lavoro e la sicurezza. Grazie all’ avviso pubblico 24 cittadini di Minori avranno la possibilità di beneficiare di una borsa lavoro di 600€ che li vedrà impegnati in attività di accoglienza, di sanificazione, di pulizia e gestione delle spiagge pubbliche attrezzate, il tutto coadiuvate da un coordinamento esterno che prevede dei Covid Manager .

L’iniziativa ideata e promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Assessore all’Ambiente Sergio Bonito, vuole essere una misura sociale che non abbia come obiettivo il mero assistenzialismo ma promuova la cultura del lavoro e la promozione e tutela del territorio. “Le borse lavoro – afferma Maria Citro – sono una risposta dell’amministrazione comunale alle molte famiglie in difficoltà a causa del Covid 19, e rappresentano altresì un sostegno psicosociale per arginare la frustrazione dell’inattività e il senso di inadeguatezza derivante dal richiedere prestazioni assistenziali. L’obiettivo della misura è duplice: garantire misure di sostegno al reddito e un ritorno di utilità sociale per tutta la comunità . In tale logica le borse lavoro seppur rappresentano per il beneficiario un’esperienza transitoria restituiranno alla nostra Minori una testimonianza di impegno e resilienza”. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Minori.

