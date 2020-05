Minori, Daniela Mormile funzionaria a Bruxelles sentita da Positanonews: “L’Europa siamo noi”

“L’Europa siamo noi”, questa è il messaggio che vuole far passare Daniela Mormile, funzionaria presso la Commissione Europea a Bruxelles, originaria di Minori, sentita da Positanonews. Viviamo all’interno di un paradosso, dove secondo le ultime rilevazioni dell’Eurobarometro, 6 italiani su 10 reputa positiva l’appartenenza all’Unione Europea, ma le istituzioni europee sono percepite ancora come distanti, considerando che circa il 40% degli intervistati sono indifferenti al ruolo del Parlamento europeo ed un quarto ha un opinione negativa riguardo tale organismo. Anche Roberto Pontecorvo, giovane di Praiano invitato nel 2017 ad un summit negli Stati Uniti, organizzato dal Presidente degli Stati Uniti Barak Obama, reclama più Europa.

“L’Italia è l’Europa, deve cooperare con gli altri Stati europei e sopratutto deve sistemare la sua situazione interna – ci spiega la Mormile, riguardo alla sfida del coronavirus, che è diventata una priorità nell’agenda politica continentale – Nessuno rema contro l’Italia. Bisogna quindi lavorare, questa é la soluzione. E’ dura per tutti. Ma é il modo di reagire che fa la differenza”.

Quale intervento urgono in questo momento dagli organismi europei? “L’Europa non ha competenze per intervenire, ma solo per coordinare gli aiuti. Cosa che ha fatto da subito, ma la questione è che ogni stato membro ha pensato prima a “salvare” la propria popolazione, come hanno fatto tutti purtoppo”.

Perché non può intervenire l’Europa in materia di salute pubblica? “Perché gli Stati membri, tra cui l’Italia, non hanno voluto mai delegare la gestione sanitaria all’UE” – E perché gli Stati non vogliono delegare? “Perché hanno paura di perdere una parte della loro sovranità”.

Secondo lei si è agito tempestivamente in questa emergenza? “In realtà né l’Italia, né la Cina hanno intervenuto tempestivamente, lo stesso anche gli USA e il Regno Unito. Quindi, viste le condizioni attuali, bisogna cominciare a guardare ai fatti, altrimenti il nostro paese non cambierà mai e non rimarranno altro che le polemiche”.