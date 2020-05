Minori, chef Ivano Mammato insegna la cucina della Costa d’Amalfi in Brasile

Minori, si sa, si distingue in Costiera Amalfitana per essere la “Città del Gusto”, vantando una lunga e rinomata tradizione culinaria di qualità. Viene da Minori chef Ivano Mammato, che insegna la cucina nostrana in Brasile, tenendo compagnia ai numerosi follower carioca, in questo periodo di quarantena, con la preparazione delle proprie ricette, come riportato da Amalfi Notizie.

Chef Mammato, che tra l’altro è vissuto per diversi anni anche in Brasile, ha infatti ideato un progetto webinar per i brasiliani che non possono venire in Costa d’Amalfi: attraverso un canale Youtube e il profilo Instagram, ha portato avanti il suo format “Amalfi a Casa tua”, che già dal 2018 permette allo chef minorese di divulgare le nostre specialità oltreoceano.