Minori. Angelo Sammarco va in pensione “Più che un medico di base, un amico, un fratello, una persona di famiglia” Che belle parole per il dottor Sammarco che ci ricorda questi “eroici” medici di base che sono stati un sostegno per le famiglie della Costa d’ Amalfi in tutte le difficoltà del quotidiano. Da Lunedì 18 la scelta si dovrà fare all’Asl di Maiori

A dirlo lui stesso su facebook

Un avviso triste ma necessario ma possibilmente senza commenti. Dal 4 giugno sarò messo in pensione. Da lunedì 18 chi non vuole aspettare il mio sostituto può recarsi alla asl per scegliere il nuovo medico di famiglia. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia in me e resto sempre e comunque a disposizione di tutti. GRAZIE