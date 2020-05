Da Minori alla Florida, Lucia Virginia Hemby si laurea con il massimo dei voti

Ieri 7 maggio Lucia Virginia Hemby figlia di Trofimena Apicella, originaria di Minori ma trasferitasi in Florida già da molti anni, e di Robert J. Hemby, ha conseguito la laurea in illustrazione e visual development col massimo dei voti. La pandemia da virus Covid 19 non ha fermato questi ragazzi che hanno concluso un percorso di studio.

Un grande soddisfazione per i genitori e la ragazza che è la prima minorese laureatasi nel prestigioso college Ringling Art and Design.

Il college collabora con la Disney, Pixar, Dreamworks ed è conosciuto a livello internazionale. Ci saranno prossimamente due giorni di esibizioni virtuali per tutte le tesine e le animazioni presentate dai neo laureati il sette e otto maggio.

La redazione di Positanonews formula gli auguri a questa giovane che saprà farsi valere e raggiungerà gli obiettivi più ambiziosi.