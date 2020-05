Il Ministro Di Maio festeggia mamma Paola con un ricordo d’infanzia a Maiori

Il giorno della festa della mamma, sia il Premier Giuseppe Conte che il Ministro Luigi Di Maio, si sono abbandonati in teneri pensieri da dedicare alle loro amate madre. L’inquilino numero uno della Farnesina, per questo evento ha tirato fuori un ricordo d’infanzia con mamma Paola: “Oggi giornata intensa, abbiamo lavorato duro per riportare a casa Silvia Romano e ce l’abbiamo fatta – scrive Di Maio su Facebook – Ma oggi è anche la festa della mamma. In questa foto eravamo in Costiera Amalfitana, a Maiori, anno 1990. Auguri a tutte le mamme, a quella di Silvia che proprio oggi ha potuto riabbracciare sua figlia e ovviamente un augurio speciale alla mia”.

Maiori è da sempre meta preferita soprattutto dalle famiglie, specie di Napoli e dell’Hinterland, non è difficile quindi immaginare che anche i Di Maio e la signora Paola Esposito, insegnante e poi dirigente scolastico, possano aver goduto estati spensierate sul litorale costiero. Tale notizia, che non poteva rimanere inosservata, è stata commentata con eloquenza dal primo cittadino Antonio Capone: “La Costiera Amalfitana e Maiori sono nel cuore di molti. Speriamo non solo nei ricordi ma soprattutto nel presente, per assicurare un futuro a tutti, abitanti e turisti.”