Minacce a giornalisti: Odg Campania istituisce Osservatorio etico. L’Ordine della Campania istituisce l’Osservatorio etico sulle minacce ai giornalisti. Lo compongono il magistrato Aldo De Chiara, il presidente Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco, presidente del Corecom e vicepresidente dell’Ordine.

L’Osservatorio etico nasce a garanzia della corretta informazione sui giornalisti realmente minacciati dalle mafie, a tutela dell’informazione e della pubblica opinione.

“Serve maggiore impegno da parte di tutti – dichiara Ottavio Lucarelli – e come Ordine siamo in prima linea come garanti verso l’opinione pubblica”.