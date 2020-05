Minacce a Catello Maresca, la solidarietà delle scuole di Agerola

In un video realizzato con il patrocinio del Comune di Agerola ed inviato direttamente al magistrato, i ragazzi di II e III dell’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola” indossano una maglietta bianca con la scritta “Io sono Catello Maresca”. Il sindaco Luca Mascolo: «Massima vicinanza ad un magistrato integerrimo, grande amico di Agerola»

“100 voci per 100 passi”. Questo è il titolo del video, inviato al magistrato e realizzato dall’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola” con il patrocinio del Comune di Agerola, con il quale gli alunni delle classi II e III hanno voluto manifestare solidarietà e vicinanza nei confronti di Catello Maresca, celebre magistrato antimafia fatto oggetto di recente, per l’ennesima volta, di minacce da parte di esponenti della malavita organizzata. Un messaggio che interpreta il sentimento dell’intera comunità agerolese che con l’uomo ha stretto un fortissimo legame nel corso degli anni. Insieme al video il magistrato ha ricevuto anche le lettere di solidarietà scritte dal sindaco Luca Mascolo e dal Dirigente Scolastico Michele Manzi.

Nel video, nato da un’idea dei docenti Luigi Maria Di Maio, Anna Lisa Erculanese e Giuseppe Mascolo con la supervisione della referente legalità dell’Istituto Comprensivo, la professoressa Maria Gentile, i ragazzi indossano una maglietta bianca con la scritta “Io sono Catello Maresca” e gridano forte il loro sostegno a uno dei simboli più forti della lotta al crimine organizzato.

«Il messaggio di solidarietà dei nostri ragazzi – dice Regina Milo assessore alla Pubblica Istruzione del comune alla pendici dei Lattari – è la conferma di quanto la legalità sia un tema sentito dalle scuole del territorio. In una fase così complessa è indispensabile che le istituzioni rafforzino il loro impegno in favore del rispetto delle regole, l’unica strada percorribile per creare una società più equa e vivibile. Al dirigente scolastico, ai docenti e ai ragazzi va il mio più sentito ringraziamento».

«Il sentimento di forte affetto, che sappiamo da Lei condiviso e dimostrato in tanti momenti trascorsi con noi, rendono naturale porci al Suo fianco, in questo momento di amarezza. Spero che torneremo presto ad incontrarci per proseguire il cammino intrapreso in questi anni» aggiunge il Dirigente Michele Manzi.

«Il rispetto delle regole, l’amore per legalità sono sentimenti che si rafforzano grazie a percorsi che si costruiscono giorno dopo giorno» sottolinea la professoressa Maria Gentile. «La scuola, da questo punto di vista, è il luogo per eccellenza nel quale formare le nuove generazioni secondo questi valori. Catello Maresca è un modello di comportamento e la sua opera rappresenta uno stimolo a non arrendersi, come ha egli stesso ha avuto modo di ripetere spesso agli alunni nei tanti incontri con le nostre scuole ai quali ha preso parte».

«Plaudo e sostengo con forza questa iniziativa di solidarietà dell’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola” nei confronti di un uomo che ha dimostrato con i fatti cosa significa combattere veramente la mafia» afferma con forza il sindaco Luca Mascolo. «Catello Maresca è un amico di Agerola oltre che un simbolo della capacità dello Stato di sconfiggere le organizzazioni malavitose. Per questo spesso rientra nel mirino di criminali senza scrupoli. A lui va la piena solidarietà mia e dell’intera comunità che ho l’onore di rappresentare».