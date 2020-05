Milik e la bella Jessica si rilassano nel mare di Amalfi: “Finalmente un po’ d’aria”. Poi pranzo a “Lo Scoglio” -VIDEO

E’ un periodo particolare, ma già si incominciano a intravedere i soliti vip che ogni anno scelgono la Costiera Amalfitana per le loro vacanze. In particolare, nel corso del weekend, l’attaccante del Napoli, Arek Milik e la bella compagna Jessica Ziolek hanno scelto di rilassarsi in Costiera Amalfitana.

Alcune foto pubblicate sul profilo ufficiale Instagram di entrambi, li vedono rilassarsi in barca nelle acque di Amalfi: “Giorno di riposo, finalmente un po’ di aria, sole e…”.

Non è tutto. I due fidanzati, dopo il giro in barca hanno anche fatto tappa al ristorante “Lo Scoglio“, a Marina del Cantone, per un pranzo romantico. Il ristorante, come sappiamo, è tappa spesso di vip e celebrità, non solo per la cucina che propone, ma anche per lo spettacolo legato al panorama.

L’attaccante azzurro è ancora al centro di discussioni circa il suo rinnovo, il quale rimane ancora incerto. Pare che le sue richieste economiche siano, almeno per adesso, state ritenute eccessive dalla società e quindi rimane tutto in bilico. Non è escluso che si possa arrivare ad un accordo come accaduto poi con Mertens, ma l’estate che si prospetta sarà sicuramente ricca di incertezze in tal senso. Ricordiamo che l’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e quindi potrebbe anche lasciare anche a parametro zero. Le ultimissime voci di mercato vedrebbero la Juventus interessata al giocatore: pare già che vi sia una trattativa in corso, con offerte legate a contropartite tecniche, d’altra parte, De Laurentiis valuta il giocatore circa 50 milioni di euro.