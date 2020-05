Meteo ondata di maltempo in Italia dalla Russia, a Roma grandinate e pioggia Condizioni meteo in forte peggioramento sull’Italia a causa dell’arrivo di correnti instabili e fresche dalla Russia. Il maltempo colpirà anche il Lazio con tante piogge e con i temporali che raggiungeranno anche la città Roma . Sarà un week end di pioggia anche su Napoli , Salerno e quasi tutta la Campania. Se oggi, venerdì 29, il clima sarà ancora soleggiato, sabato 30 e domenica 31, si attende qualche possibile rovescio locale, a tratti anche temporalesco.

Dallo studio delle mappe meteo emerge come il fronte instabile, sopraggiunto già nel corso della notte viaggerà da nord a sud. Tra le zone maggiormente, specie nel pomeriggio di venerdì 29 Maggio, c’è proprio il Lazio, a causa dei forti contrasti che si verranno a creare tra masse d’aria completamente diverse. Come spesso succede in queste occasione non sono da escludere fenomeni temporaleschi particolarmente intensi dapprima sulle zone montuose, in estensione poi verso pianure e coste.

Massima attenzione, come detto specie tra il pomeriggio e la sera, anche sulla città di Roma dove potranno verificarsi temporali in grado di scaricare ingenti quantità d’acqua in pochissimo tempo con locali grandinate. Proprio ora che la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina si stavano organizzando con gli stabilimenti balneari bisognerà aspettare ancora. Probabilmente per il ponte del 2 giugno, la festa della Repubblica, potremo avere i bagnanti a Positano, Amalfi e Sorrento.