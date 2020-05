RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Siamo al margine di una alta pressione posizionata tra l’Inghilterra e la penisola Scandinava ma saremo interessati da una depressione relativa che porterà leggera instabilità. Stamattina soleggiato ma annuvolamenti pomeridiani, domani sole e nuvole alte in mattinata aumento della nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di deboli piogge in nottata, sabato nuvoloso a tratti con sole , probabilità di pioggia, migliora con sole per domenica. Venti variabili deboli, temperatura in leggero aumento.

Queste le previsioni fornite dall’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, con il prof. Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.