Il Meteo dei prossimi giorni dall’Istituto Nautico di Piano di Sorrento. In questi giorni saremo interessati da una moderata alta pressione. Domenica sarà una giornata soleggiata e solo nel tardo pomeriggio passeranno nubi alte. Lunedì giornata soleggiata, come pure martedi in mattinata e pomeriggio, nubi in serata. Vento debole quasi sempre dai settori meridionali, in rinforzo, da E-NE, per martedi. Temperatura gradevole nei limiti stagionali.

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina