RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

La presenza di moderata bassa pressione sul Nord –Africa ed alta pressione sul mar nero ha rinforzato lo scirocco rendendolo moderato. Da oggi a sabato avremo giornate segnate da presenza di nubi con alternanza di sole, il vento da sud-moderato, ruoterà, per la giornata di domani, da NE quindi ancora da Sud per sabato. Non sono previste precipitazioni (qualche goccia di acqua non viene ritenuta tale). La temperatura rimarrà al di sopra dei 20° con aumento nella giornata di sabato.

Queste le previsioni direttamente dalla stazione meteorologica dell’Istituco Tecnico Navale di Piano di Sorrento, con il prof. Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.