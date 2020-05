Il promontorio sub-tropicale che per alcuni giorni ha determinato, sulla nostra regione, un’ondata di caldo anomala per il periodo in corso è in fase di ritiro e costretto a ripiegare verso sud-est a causa di un vortice depressionario in arrivo dalle Baleari. Depressione che tra Martedì 19 e Mercoledì 20 maggio sarà in azione sul Tirreno e causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il centro-sud della nostra penisola con temperature che subiranno una netta diminuzione.