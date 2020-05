Meta, ubriaco inveisce contro i clienti di un ristorante e minaccia i carabinieri: denunciato 50 enne

Ubriaco, urla e intimorisce persone fuori a un locale, sul corso Italia. Panico tra i clienti: intervengono le forze dell’ordine. La vicenda riportata dal quotidiano Il Mattino, è accaduta ieri pomeriggio in pieno centro, a Meta. L’uomo, 50 anni, residente nella cittadina della costiera e già noto alle forze dell’ordine, era seduto ai tavolini del ristorante quando, a causa di qualche bicchiere di troppo, ha cominciato a inveire contro i presenti. La corporatura robusta del 50enne ha creato qualche timore tra i clienti del locale, molti dei quali hanno preferito allontanarsi. Imprevedibili, infatti, i movimenti e le azioni che avrebbe potuto compiere l’uomo, già «famoso» nella zona per episodi di violenza.

Dopo poco sono giunti sul luogo i carabinieri della compagnia di Sorrento. Nemmeno l’arrivo dei militari ha placato l’ira dell’uomo, che ha cercato di afferrare un posacenere per lanciarlo contro le forze dell’ordine. Il 50enne è stato portato via e accompagnato a casa. Denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.