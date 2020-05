Meta. Spiagge libere per i residenti, app e controlli: ecco la nuova ordinanza del sindaco Tito

Penisola sorrentina. Si comincia ad intravedere l’arrivo della stagione estiva anche a Meta, dove il sindaco Giuseppe Tito ha firmato un’ordinanza importantissima che regola l’accesso e la gestione delle spiagge libere. Nell’ordinanza n.57 del 26/05/2020, infatti, si legge che:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus “COVID-19” in tutto il territorio del Comune di Meta, per motivi contingibili ed urgenti con decorrenza 1.6.2020:

1) L’accesso, contingentato, alle spiagge libere sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.00;

2) Tutte le attività commerciali del litorale metese saranno aperte fino alle ore 24.00;

3) I parcheggi a pagamento (strisce blu) osserveranno gli orari e tariffe previste per il periodo;

4) Dalle ore 01.00 alle ore 06.00 divieto assoluto di accesso alle spiagge, alla zona portuale ed alla passeggiata via dei Naviganti Metesi, con esclusione dei mezzi di soccorso e raccolta rifiuti;

5) Chiusura dell’ascensore di collegamento con la Marina di Meta fino al 30.6.2020

6) Di attenersi scrupolosamente alle ulteriori direttive emanate dal Governo e dalla Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e

l’inottemperanza sarà punita ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

“Il Comune di Meta ha adottato un piano spiagge per garantire la fruibilità e la sicurezza sia per i residenti che per gli avventori che vorranno visitare il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Tito. Ci tengo a precisare che le suddette spiagge libere, affidate al consorzio terra del mare, non avranno nessun costo. Grazie ad un’intesa ci saranno operatori formati per garantire l’accesso alle spiagge in modo sicuro SENZA NESSUN COSTO. Inoltre, assumendoci una grande responsabilità, ieri abbiamo approvato il piano dell’Arch. Savarese, identificando i tratti di spiagge libere. La zona al confine con Antonio de La Conca è una zona interdetta. La zona B sarà riservata ESCLUSIVAMENTE ai residenti di Meta. Stessa cosa per la zona E.”

Infine sui nuovi orari emanati dall’Eav: “Il comune di Meta si è dotato di un piano di sicurezza e in più da giugno partirà l’accordo con l’Eav per l’estate sicura 2020 che nei fine settimana e nei giorni festivi vedranno corse limitate sul nostro territorio. E’ doveroso da parte mia ringraziare gli uffici del comando dei Vigili Urbani, Protezione Civile e voi cittadini per come vi siete comportati in questi tre mesi. Ho visto un paese attento che veramente si è mosso nella giusta sinergia affinché a Meta di quei casi avuti sia rimasto un brutto ricordo. Il primo giugno siamo pronti per far godere il nostro mare ai cittadini, ma soprattutto ai bambini. Viva meta e tutti i metesi – conclude.”

Intanto abbiamo sentito il il consigliere comunale Corrado Soldatini, il quale ci ha dichiarato: “Ci saranno un’app e un display appositi che consentiranno di far sapere se non ci sono più posti tramite un display, anche se non sappiamo quanti saranno i posti liberi. E’ giusto dire che dovranno mantenere le distanze e prenotare, con gli operatori degli stabilimenti che misureranno la temperatura corporea e controllare che vengano rispettate le distanze.