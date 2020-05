Meta. Il sindaco Giuseppe Tito, sentito da Positanonews, illustra i progetti relativi alla gestione della spiaggia della città dal 18 maggio, in questo periodo particolare di gestione della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. I problemi da affrontare non sono pochi, a partire dal distanziamento da rispettare sull’arenile per arrivare al numero di ingressi. Ma ascoltiamo le parole del primo cittadino.