Meta. Il sindaco Giuseppe Tito si rivolge ai suoi concittadini illustrando le ordinanze e le iniziative messe in campo per l’emergenza COvid-19 in questa Fase “, che rappresenta un momento importante e delicato per il futuro di tutti. Il primo cittadino invita i metesi a continuare a comportarsi in modo attento e responsabile, così come hanno fatto nella Fase 1 al fine di poter al più presto riconquistare tranquillità e serenità.