Meta si prepara alla riapertura della spiaggia, la famosa “passeggiata” divisa in due corsie tramite segnaletica

Meta. La spiaggia della città della penisola sorrentina al momento è ancora interdetta ma a giugno si riapre, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per il contenimento del contagio dal Covid-19. Saranno adottate le misure di distanziamento sociale e gli ingressi saranno controllati al fine di evitare assembramenti. I lavori di adeguamento per questa estate diversa da tutte le altre continuano senza sosta ed anche la famosa “passeggiata”, che permette di raggiungere gli arenili, è stata oggetto di cambiamenti con la creazione di una segnaletica che divide il tratto in due corsie, una per ogni senso di marcia, evitando in tal modo l’affollamento e garantendo – sempre con la collaborazione delle persone – il giusto distanziamento. (Foto di Luigi Gherardi)