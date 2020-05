A Meta sono stati appena aperti i lavori del primo consiglio comunale dopo il lockdown, nella sede comunale di via Municipio. Nella seduta di oggi, si discuterà della mozione del Movimento Cinque Stelle per intitolare una via, piazza o giardino all’equipaggio della Elettra, poi ci sarà un interrogazione relativa alla segnalazione acquisto ed installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità.

A seguire si affronterà l’interpellanza sull’ex art. 48 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari – Sentenza Consiglio Stato IV Sezione n. 5390/2013, l’interrogazione relativa a interventi di ripiantumazione e incremento del verde. Nell’assise poi si ratificherà delibera di giunta del 2 aprile sulla variazione agli stanziamenti di competenza di cassa di entrata e spesa del bilancio di provisione dell’esercizio finanziario 2020.

Gli ultimi quattro punti, iscritti all’ordine del giorno sono la sostituzione di componente dimissionario in seno alle Commissioni permanenti ed alla Commissione revisione statuto comunale, approvazione di rinegoziazione dei mutui gestione Cassa Depositi e Prestiti ed autorizzazione allo spostamento della quota capitale dei mutui CDP gestione MEF, approvare il regolamento della gestione delle entrate tributarie e approvare il regolamento IMU.

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, ed aver fatto il punto della situazione sulle questioni dell’emergenza Covid, riguardo alla proposta dell’intitolazione all’equipaggio all’Elettra fatta dal gruppo consiliare del M5S, il sindaco Giuseppe Tito, sulla scorta di tante proposte simili indirizzate all’amministrazione, propone una commissione per confrontarsi su questa tematica. I consiglieri di minoranza sono d’accordo con il primo cittadino, che chiede un impegno comune per portare a termine il procedimento.

Si potrà seguire la seduta live, cliccando sul link accanto al titolo “segui la diretta”