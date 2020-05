Meta, prenotazione esami e visite specialistiche: il servizio “Cup” della Farmacia Elifani

I farmacisti della Farmacia Elifani di Meta, in provincia di Napoli, rendono disponibili i dettagli di funzionamento del servizio denominato Centro Unico Prenotazione, Cup. «Si tratta di un servizio – si legge in una nota – erogato mediante un’infrastruttura telematica con la quale i pazienti che hanno la necessità di prenotare prestazioni erogate presso il Servizio sanitario nazionale possono riservare un posto o prendere un appuntamento sulla base delle disponibilità mostrate». Nel dettaglio, «durante lo svolgimento dell’attività quotidiana negli orari di apertura – spiegano i responsabili – il cittadino può richiedere di effettuare una o più prenotazioni di esami diagnostici e visite specialistiche erogate da strutture della Asl Napoli 3 Sud».

Inoltre «dopo aver effettuato la prenotazione – sempre in farmacia – è possibile saldare il relativo ticket, ove presente, in maniera tale da accedere direttamente alla prestazione il giorno dell’appuntamento». In aggiunta alle prestazioni prenotate nel Ssn, altre prestazioni possono essere prenotate in centri privati accreditati e non». In questo caso «è necessario recarsi in farmacia anche senza l’impegnativa del medico curante».

Ulteriori informazioni possono essere reperite contattando il numero 0818786605, o direttamente nella sede di Via Angelo Cosenza 2/4, a Meta (Na): i farmacisti saranno sempre disponibili a fornire gli ulteriori dettagli del caso.