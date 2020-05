Meta. Nuove disposizioni, consegna mascherine e il programma per la riapertura delle spiagge

Meta, Penisola sorrentina. Il sindaco Giuseppe Tito ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook, il solito video in cui rassicura i concittadini aggiornandoli sulle ultime del coronavirus in Penisola sorrentina.

“Vi comunico che da oggi non risulta nessun nuovo contagiato sul nostro territorio, vi ringrazio per come vi state comportando”.

Poi il punto della situazione per la fase 2 a partire dal 4 maggio.

Distanziamento sociale e distribuzione mascherine

“Sarà d’obbligo l’uso delle mascherine al di fuori della propria abitazione, mantenendo il distanziamento sociale. Il 30 aprile 2020 la Regione Campania ha provveduto alla consegna al comune di Meta 3000 kit da due mascherine. I comuni al di sotto dei diecimila abitanti devono provvedere in proprio alla distribuzione. Dalla settimana prossima il comune si organizzerà tramite la Protezione Civile e provvederà in tal senso.”

Riapre il Cimitero Comunale

“Dal 4 maggio sarà riaperto al pubblico il Cimitero Comunale, con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e domenica chiuso. L’ingresso sarà disciplinato dal custode per evitare assembramenti.”

Divieto di andare in spiaggia e l’accordo con i balneatori

“Divieto di frequentare la spiaggia, comprese la Via dei naviganti Metesi e l’area portuale per evitare assembramenti.

Abbiamo fatto una riunione con tutti gli operatori balneari – prosegue Tito -, stiamo stilando un programma per garantire ai nostri cittadini una Meta sicura. Il nostro obiettivo affinchè tutte le persone farsi un bagno nella totale sicurezza e distanziamento sociale.”

Cibo da asporto

Pizzerie bar e rosticcerie, è consentito solo asporto su prenotazione online fino al 10 maggio, ampliando la consegna anche al di fuori del comune.

Inoltre, fino al 18 maggio, la sosta a pagamento (strisce blu) è sospesa, così come l’accensione di stoppie vegetali.