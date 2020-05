Meta. Lavori di somma urgenza alle spiagge per riparare i danni della mareggiata dello scorso dicembre

Meta. Oltre al ripascimento, presso le spiagge del comune della penisola sorrentina sono in corso in queste ore lavori di somma urgenza per ripristinare lo stato dei luoghi a seguito dei danni causati dalla forte mareggiata del 22/23 dicembre scorso. Come spiegato in un post sulla pagina Facebook de “La Grande Onda”, tali lavori consistono nella messa in sicurezza del tratto che va dal Golden Beach fino in prossimità della Conca. A causa dello svuotamento della parte sottostante della passeggiata dei naviganti – dovuto alla forza del moto ondoso che ha completamente divelto parte del ciglio della passeggiata – si è reso necessario rafforzare la cavità creatasi nel suolo sottostante, mediante un cordolo di cemento a fortezza della stesso, lasciando invariate le metrature di calpestio (come si evince dalle foto), precedenti al moto ondoso.

I lavori vengono effettuati con tutte le autorizzazioni degli enti e degli uffici preposti ed avvengono sotto il costante monitoraggio dell’Autorità Marittima.