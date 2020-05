Meta, l’annuncio del sindaco Tito con il piccolo Manuel: “Pronti i lavori in villa comunale per i bambini”

Meta, è dai tempi del lockdown che il sindaco Tito non condivideva un video con i suoi cittadini per aggiornarli sulle ultime dal comune. Fortunatamente stavolta non si parla di nuovi contagi o coronavirus. Infatti, il video postato sul profilo Facebook del primo cittadino metese vede lui e il piccolo Manuel annunciare il via libera imminente per i lavori in villa comunale, dove sarà realizzato uno spazio apposito per i più piccoli.

La giunta comunale del 19 maggio 2020 con il sindaco Tito e gli assessori Testa, Aiello, Cacace e Starita, dunque, ha deciso di approvare gli elaborati esecutivi del “Progetto di Riqualificazione e Recupero Funzionale del giardino pubblico sito alla Via F. Gioia”, dell’importo complessivo pari ad € 793.969,66 che prevede lavori al verde e illuminazione, oltre che arredi e giochi per i bambini.

QUI la delibera della giunta comunale.