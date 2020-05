Meta, intervista al sindaco Tito: “Parlerò con De Luca”. L’ass. Cacace: “A breve riapriremo le spiagge”

Meta, Penisola sorrentina. Abbiamo sentito le parole del sindaco Giuseppe Tito con l’Assessore alle attività produttive, Pasquale Cacace.

“Meta reagisce bene, c’è tanta voglia e tanto entusiasmo – dice il sindaco -. Siamo soddisfatti perché vediamo tutti i negozi aperti e abbiamo rialzato le serrande. Non faremo mai mancare il nostro contributo alle attività produttive.

Poi sulle scelte del Governatore De Luca di riaprire con cautela: “Stamattina ho un incontro a Napoli con il presidente De Luca. L’obiettivo è molto chiaro, ripartire ma nel senso giusto affinché non ci sia un lockdown tornando indietro. De Luca sta facendo un lavoro egregio e ascolta tutti, ha preso qualche giorno in più per decidere per il meglio per le nostra comunità.”

La Penisola sorrentina si sta muovendo insieme? “Ogni lunedì ci incontriamo con i sindaci della penisola, stiamo stilando delle azioni congiunte affinché si ragioni come un comune unico. Con noi collaborano anche gli assessori alle attività produttive, tra cui Cacace, una persona attenta del settore, e riteniamo di fornire uno sviluppo maggiore al territorio.”

“Il lavoro da fare è locale, ma ancor più importante è il coordinamento peninsulare – dice l’ass. Cacace -. Tranne gli stabilimenti balneari, questa mattina sono tutti aperti, speriamo di non avere ricadute ed una ripartenza definitiva con un buon augurio a tutti i negozianti. Abbiamo avuto diversi colloqui con i collaboratori del settore turistico, che ha urgenza di ripartire. Apriremo a breve ma in sicurezza, con l’aiuto degli stabilimenti balneari ma solo su prenotazione e posti prestabiliti, limitando le spiagge libere.”