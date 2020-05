Meta, incidente frontale nei pressi della Basilica

Meta ( Napoli ) . Questo pomeriggio a Meta è avvenuto un incidente frontale nei pressi della Basilica di Santa Maria del Lauro. Coinvolte nello scontro sono una Smart e uno scooter, ma allo stato attuale non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale. Un ambulanza del 118 da Sant’Agnello è giunta sul posto per prestare soccorso della persona alla guida dello ciclomotore e l’automobilista, trasportati all’ospedale di Sorrento, ma non si conoscono ancora le loro condizioni di salute. A causa del sinistro, si è verificato un congestionamento del traffico da e per Vico Equense e la Penisola Sorrentina. Finito il lockdown ricominciano gli incidenti e il traffico.