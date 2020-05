Meta. Incendio ad Alberi. Claudio d’Esposito ( WWF ) “Roghi tossici tradizioni pericolose per la salute, questa estate prepariamoci al peggio”

Meta / Vico Equense. Poco fa è stato spento l’incendio con i vigili del fuoco, il commento di Claudio d’Esposito presidente del WWF Terre del Tirreno da un quadro chiaro della vicenda “I roghi tossici degli sfalci di potatura, ormai fanno parte delle “tradizioni e usanze” della penisola sorrentina da sembrare quasi una normalità ineluttabile e non tutti sanno che tali roghi, oltre a costituire il più delle volte un reato, sono un problema serio per la nostra salute, oltre a costituire l’innesco in moltissimi casi di gravi incendi boschivi! Durante la quarantena, sono giunte al WWF decine di segnalazioni di cittadini che, costretti in casa dal lock-down, lamentavano di non poter nemmeno aprire le finestre per il fumo dei vicini che bruciavano di tutto! La soluzione esiste ma va pianificata ed organizzata: a Tramonti ad esempio il comune noleggia ai cittadini che ne fanno richiesta, al costo di 5 euro al giorno, degli appositi bio-trituratori per trasformare sfalci e ramaglie in compost da riutilizzare in agricoltura. Ricordiamo che a gennaio, nel pieno dell’inverno, un incendio ha distrutto un intero bosco di roverelle in località Malacoccola a Sorrento dove, dopo appena un mese, le motoseghe e le ruspe erano già al lavoro. Il WWF ha denunciato gli abusi edilizi in atto dopo l’incendio ma si aspetta (a distanza di oltre tre mesi!) ancora un intervento degli enti preposti ai controlli!!! Infine appena ieri a Sant’Agnello, in via Armieri, una bruciatura di sfalci si è trasformata in un devastante incendio che ha ridotto in cenere un manufatto in legno e plastica con produzione di diossine nell’aria! Si prevede un’estate torrida … a che punto siamo con la prevenzione incendi? Prepariamoci al peggio!!! ”