Meta. Coronavirus: prorogate chiusura uffici comunali e sospensione pagamento parcheggi, spiagge chiuse fino al 31 maggio. Ordinanza 52 del 16.05.2020:

Proroga fino al 31.05.2020 della chiusura al pubblico degli uffici comunali ad eccezione, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dei:

servizi essenziali demografici

servizi sociali e di protezione civile

gli atri uffici potreanno ricevere per appuntamento, contattando i numeri riportati sul sito istituzionale

Utilizzare mezzi di comunicazione elettronica (pec – mail) ove non sia necessaria la presenza presso gli uffici comunali.

Il personale degli uffici comunali in presenza continuerà ad osservare l’orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, fatta eccezione del Corpo di Polizia Municipale. Il personale del Cimitero presterà servizio dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con chiusura la domenica, fino al 31.05. Dal 1.06.2020verrà ripristinato il normale orario del periodo e la chiusura settimanale il mercoledì.

Per le operazioni cimiteriali – inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e deposito resto mortali – massimo 3 le persone. Per le visite è permessa la presenza di massimo 2 congiunti del defunto, e la presenza in tutta l’area cimiteriale di un massimo di 50 persone per evitare assembramenti.

I parcheggi a pagamento (strisce blu) sono sospesi fino al 31.05.2020.

Le spiagge saranno chiuse fino al 31.05. 2020, comprese via dei naviganti metesi e la zona portuale. Eccezione fatta per i residenti della zona, concessionari, titolari di esercizi pubblici, persone con gravi disabilità accompagnati da un genitore o parente.