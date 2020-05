Meta, bloccati gruppi di persone diretti alla spiaggia

Meta, Sorrento. In tanti continuano purtroppo a percepire la Fase 2 come un libera tutti. Questa mattina piccoli gruppi di persone sono infatti approdati a frotte, alla stazione di Meta. Secondo la pagina Facebook del Comune, queste persone erano giunte in Penisola Sorrentina per trascorrere una domenica al mare, infatti erano diretti alla spiaggia. È stato provvidenziale l’intervento degli agenti della Polizia Municipale metese insieme a volontari della Protezione Civile, che hanno provveduto a bloccare i gruppetti. “Complimenti a loro, ma senza controlli a monte sarà sempre più difficile. Si confida nella responsabilità di ognuno di noi” – si legge sulla fanpage dell’ente.