Meta, Penisola sorrentina. Ci siamo recati da Antonio Cafiero, presso “La Conca”, sia ristorante che stabilimento balneare. Il famosissimo Antonio, apprezzato da tutti per la passione e la dedizione al suo lavoro, ci stupisce ogni giorno sempre più per i suoi modi garbati con i quali ha conquistato turisti da tutto il mondo.

“Dobbiamo montare tutto da capo, ma per la prima settimana di giugno ripartiremo, così come per il ristorante. Ci auguriamo che il mare pulito abbia fatto bene alla nostra mente, al nostro spirito, con un pizzico di altruismo. In primo luogo ci sarà la sicurezza sanitaria. Il mare è una grande terapia ed in questo momento è un luogo ancor più importante di prima, con una MetaTerapia”.

La Conca gestisce anche un ristorante unico, direttamente affacciato sulla spiaggia di Meta, offre pesce freschissimo, sapientemente trattato, con occhio attento al territorio, oltre al personale di sala molto attento e gentile.

“Le regole di oggi ma l’amore di sempre” ha detto Antonio.