Mercati in penisola sorrentina: è rivoluzione da Piano di Sorrento a Vico Equense. Incognita Sant’Agnello -ESCLUSIVA/VIDEO

Rimane ancora un’incognita come verranno organizzati i mercati in Penisola Sorrentina. Dopo l’emergenza legata al Coronavirus, sappiamo che l’attività verrà riaperta con cautela, anche se i cittadini non hanno ovviamente le idee chiare.

Abbiamo ascoltato Enzo Speranza, durante il Tg di ieri sera, il quale è presidente degli operatori ambulanti (Assocampania).

“Storicamente abbiamo un dialogo con i Comuni della Penisola Sorrentina che dura da anni – ha dichiarato Speranza – E’ stato un passaggio complicato, una fase difficile, ma abbiamo cominciato già a dialogare con il Comune di Piano di Sorrento: posso annunciare con gioia che lunedì prossimo ripartirà il mercato, con lo stesso numero di operatori, assicurando la sicurezza agli utenti.

E’ prevista la predisposizione dei banchi di vendita diversa, ovvero non ci saranno più banchi in forma verticale ma in maniera tale da rispettare le distanze. Abbiamo pensato nuove disposizioni, in verticale. I camion saranno al centro della strada.

Anche a Vico Equense dovremmo ripartire, lo faremo sabato prossimo. Per quanto riguarda Sant’Agnello, abbiamo inviato una richiesta ufficiale di incontro, ma siamo ancora in attesa di una convocazione. Aspettiamo. A Sorrento c’è stato qualche problema di comunicazione, risolveremo”.

Intervista dal minuto 5,15.