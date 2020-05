Mawada Eladhm arrestata in Egitto per TikTok, violava i valori della famiglia

Arrestata per l’uso dei social networ, in particolare TikTok, basta vedere l’account per capire che sarebbero state arrestate la stragrande maggioranza delle ragazze italiane ed europee…È stata arrestata con l’accusa di aver violato i valori e i principi della famiglia con i suoi account sui social media. La storia della nota influencer egiziana di TikTok Mawada Eladhm sta facendo il giro del mondo. Il procuratore generale ha spiegato che Eladhm è stata in carcere per quattro giorni con l’accusa di aver creato e gestito siti Internet e account sui social media che hanno violato i valori e i principi familiari. Da noi sarebbero video e foto innocenti

Come riporta il Daily Star, la donna aveva provato a scappare al mandato di arresto spiccato nei suoi confronti, ma era stata rintracciata dalla polizia attraverso la sua auto. Eladhm vanta 3,1 milioni di follower sui social network. Il primo video diffuso sul suo account ufficiale, che è ancora aperto, è datato 2018. Il suo account su Instagram è seguito da 1,6 milioni di persone e il suo account su YouTube ha oltre 300mila iscritti.

Eladhm era già stata arrestata a marzo insieme a un’altra donna per aver violato il coprifuoco imposto dal governo egiziano per cercare di contenere la diffusione del coronavirus nel Paese ed era poi stata rilasciata dietro al pagamento di una cauzione.