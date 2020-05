Maturità 2020, Azzolina conferma: “Solo esame orale il 17 giugno”. Ecco come si svolgerà

Manca un mese e un giorno dalla data prevista per gli esami di maturità 2020 e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina conferma che gli esami si terranno dal vivo. Durante la conferenza stampa, Azzolina ha annunciato gli esami per il prossimo 17 giugno, che non si terranno più con le tradizionali tre prove scritte, bensì con una sola prova orale della durata massima di un’ora. Per le pagelle di fine anno, niente bocciature tranne poche eccezioni, come gravi provvedimenti disciplinari o troppe assenze già prima della pandemia. Per tutti, sottolinea la ministra, ci sarà una “valutazione seria” e possibilità di recuperare le insufficienze a settembre.

Lo svolgimento dell’esame

I maturandi partiranno da un loro elaborato, poi verrà loro sottoposto un testo di italiano e materiali preparati dalla commissione sulle altre discipline. Previsti almeno due metri tra studente e professori: la distanza permetterà quindi al maturando di abbassare la mascherina per parlare. Lo studente però dovrà entrare a scuola con la mascherina e tenerla indosso fino al momento dell’ingresso nell’aula, che avverrà in modo scaglionato. Non si potrà entrare prima, e gli amici non potranno aspettare in gruppo in corridoio, come tradizionalmente avviene. La prova orale dovrà durare in tutto un’ora e verrà valutata con un massimo di 40 punti su 100, che andranno a integrare il rendimento degli anni. I commissari saranno tutti interni. Scompare quindi la figura di un presidente di commissione esterno, com’era stato annunciato in un primo momento. “Ci tengo a rassicurare che seguiremo sempre lo stesso principio, quello di garantire la sicurezza delle persone – ha specificato Azzolina – l’esame sarà in presenza compatibilmente con l’andamento epidemiologico nelle diverse aree del paese”.