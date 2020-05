Massaggi proibiti in B&B di Salerno: donne e clienti sfidano le regole anti-Covid

Massaggi proibiti e regole anti-Covid violate in un B&B in pieno centro a Salerno: due giovani donne, con la complicità del proprietario della struttura, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria e di norme stringenti – come scrive il quotidiano “La Città” – si sono intrattenuti, in diverse ore del giorno, con clienti evidentemente incapaci di resistere alle forte emozioni di un contatto senza freni pur sapendo di infrangere qualsiasi regola. Le due giovani donne, provenienti dalla provincia di Napoli, hanno accolto i clienti anche oltre la mezzanotte