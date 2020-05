Massa Lubrense. Ufficialmente guariti tre concittadini. A darne la notizia è stato il sindaco Lorenzo Balducelli, che ha scritto: “Oggi è arrivata una buona notizia per la famiglia dei nostri concittadini provata dal COVID – 19. Sono guariti i primi tre familiari. Per loro doppio tampone di controllo negativo ad intervallo superiore alle 24 ore. Anche dal punto di vista formale sono “ufficialmente” guariti. Un primo passo per riprendersi la vita, senza l’angoscia della malattia. Sono felice per loro; ho vissuto, anche se da lontano, i loro travagli e so quanto è importante questo momento. Auguro al resto dei familiari che arrivi presto anche per loro la stessa notizia”.