Massa Lubrense. Ecco tutti i provvedimenti dal 4 maggio: strisce blu, cimiteri, cantieri e alberghi

La fase due è sempre più vicina, e dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense si pensa alle disposizioni da adottare, che entreranno in vigore il prossimo 4 maggio, regolamentando le strisce blu e parcheggio, i cimiteri, fioristi, attività edilizie, l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici, la decisione sulle attività alberghiere/extralberghiere ed il mercatino settimanale.

Tutte le informazioni nella nuova ordinanza sindacale n.95 che il primo cittadino Lorenzo Balducelli riassume qui in basso:

STRISCE BLU E PARCHEGGIO MARINA DEL CANTONE

Continuerà ad essere libera la sosta sulle strisce blu del territorio comunale fino al 31 maggio e rimarrà chiuso il parcheggio di Marina del Cantone.

CIMITERI

I 4 cimiteri del territorio comunale sono aperti e così regolamentati:

Orario abituale

Ingresso consentito con mascherine e guanti di massimo 5 persone per volta e per una permanenza non superiore a 15 minuti al fine di favorire la rotazione dei visitatori ed impedire assembramenti.

Divieto di transito e di sosta al piazzale del Cimitero di San Liberatore con esclusione di persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

FIORISTI

I fioristi potranno osservare il consueto orario di apertura al pubblico e restare aperti sia di mattina che di pomeriggio.

ATTIVITA’ EDILIZIA E RIVENDITA DI MATERIALE

Sarà consentita l’attività edilizia e la rivendita di materiale per tale attività nell’osservanza della normativa nazionale e regionale e con l’applicazione dei protocolli di sicurezza del settore.

MASCHERINE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Rimane l’obbligo di indossare mascherine negli esercizi commerciali aperti al pubblico e negli uffici pubblici o privati aperti al pubblico.

ATTIVITA’ ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA

L’attività alberghiera ed extralberghiera rimane sospesa fino al 17 maggio.

MERCATINO SETTIMANALE

Fino al 31 MAGGIO è sospeso il mercatino settimanale di San Francesco.

Le misure sono adottate fatto salvo ulteriori provvedimenti nazionali e regionali ancora non pubblicati.

Infine vi dico che con questi provvedimenti, che potete leggere integralmente nell’Ordinanza di seguito, si dà inizio, alla fase 2 dell’emergenza corona virus ma voglio precisare che tutto si basa sul senso di responsabilità di ogni singolo cittadino. Il distanziamento sociale e il rispetto delle norme saranno l’unico modo per scongiurare un ritorno dei contagi e una nuova chiusura; possibilità alle quali nessuno vuole minimamente pensare.

CLICCA QUI per l’ordinanza.