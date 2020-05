Massa Lubrense, tampone negativo e sospiro di sollievo per i tre vigili risultati positivi al test rapido

Penisola sorrentina. Dopo 36 ore difficili e di tensione, finalmente i cittadini di Massa Lubrense possono tirare un sospiro di sollievo. I tre tamponi effettuati ai vigili risultati falsi positivi, sono adesso negativi. Come dice anche il sindaco Lorenzo Balducelli.

Tre agenti della Polizia Municipale, ricordiamo, sono risultati positivi in seguito al controllo dell’ASL con i test rapidi effettuati anche sui membri della Protezione Civile e volontari che hanno distribuito i beni alimentari. Si tratta di tre vigili, due veterani ed uno dei nuovi assunti per l’emergenza. L’ASL ha effettuato subito i tamponi, le tre persone sono state messe in isolamento, i locali del Comando e quelli del Municipio sono stati sanificati così come i veicoli in dotazione.

Un abbraccio forte a tutti i componenti del nostro Corpo di Polizia Municipale. Tutto è bene quel che finisce bene. Andiamo avanti, anche questa è passata. – Ha detto il sindaco.