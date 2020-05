Massa Lubrense, stop all’erogazione idrica il 4 giugno: ecco le zone interessate

Massa Lubrense, Penisola sorrentina. Per consentire opere su reti o impianti, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 08:00 alle 16:00 di giovedì 4 giugno 2020, nelle seguenti zone di MASSA LUBRENSE:

Via Cristoforo Colombo,

Via Pipiano,

Via Fontanella,

Via Vincenzo Maggio dal civ. 19,

Via Rosa tratto terminale,

Marina della Lobra.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso: Via V. MAGGIO n. 19 – 21, parcheggio di fronte Hotel Piccolo Paradiso, per tutta la durata della sospensione.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.