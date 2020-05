Massa Lubrense. Spunta il cartello di ringraziamento a Mattia Zagari, donatore di centinaia di mascherine. Da Nerano alla Marina del Cantone, angoli di Paradiso della Campania. Tra i posti più belli del mondo, fanno parte del triangolo d’oro di mare con Capri e Positano. Qui le persone sono rimaste rigorosamente chiuse nelle proprie abitazioni, rispettando la quarantena e le regole imposte per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus. Soltanto nel corso degli ultimi giorni qualcuno ha cominciato a passeggiare, si sono viste le prime persone percorrere il sentiero per la Baia di Ieranto.

La preoccupazione maggiore riguarda le seconde case: stanno iniziando ad arrivare persone, sempre nei confini della Regione Campania, ma la gente del luogo teme ancora eventuali contagi, essendo stata la nostra zona soltanto sfiorata dal virus. Proprio ieri, infatti, Massa Lubrense è tornata a zero contagi, completamente libera dal Coronavirus.

In questi borghi, di solito in inverno un po’ trascurati perché distaccati dal centro, abbiamo visto un cartello che ci ha incuriositi: “Grazie Mattia Zagari”, appare scritto. Mattia Zagari è un medico, il quale ha donato e distribuito centinaia di mascherine agli abitanti del posto.

Intanto, tutti sono in attesa di scoprire e capire cosa succederà, soprattutto il settore legato al turismo: dai charter agli stabilimenti balneari, tutti in attesa di una ripartenza in sicurezza.