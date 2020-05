Massa Lubrense, il sindaco Balducelli sulle riaperture: “Posta in gioco altissima. Sono molto preoccupato”

Massa Lubrense, il sindaco Lorenzo Balducelli, tramite un post su Facebook, commenta così le riaperture e la questione zona rossa e focolai.

“Da domani a giovedì ci saranno una nuova serie di aperture che ci porteranno quasi ad una condizione di “normalità”.

Sono contento che tante saracinesche si alzeranno e potremo tornare ad una qualità della vita accettabile.

Non vi nascondo, però, di essere molto preoccupato. Anche per questa fase ci sarà bisogno di un ulteriore supplemento di responsabilità da parte di ognuno. La posta in gioco è altissima. C’è in gioco la nostra salute, quella di chi vive con noi, quella delle persone della nostra stessa comunità. Ritornare indietro sarebbe terribile. Ho seguito ieri la situazione di Letino, un piccolo paese del casertano: a causa di una serie di casi di positività l’intero borgo è stato dichiarato zona rossa. Credo sarà questa la strategia che si adotterà per soffocare nuovi focolai di epidemia. Una situazione non augurabile per il pesante contraccolpo psicologico sulle persone. Non solo, ma anche sull’immagine del paese: chi volete che vada in vacanza in un paese che è stato dichiarato zona rossa?