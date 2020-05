Massa Lubrense, il sindaco Balducelli: “Il 4 maggio non sia la giornata della confusione come nella tradizione vicereale”

Massa Lubrense, costa di Sorrento ( Napoli ) Ecco il post di Balduccelli Il 4 maggio nella tradizione napoletana è sinonimo di grande confusione. In epoca vicereale, per quella data era prevista, per legge, la scadenza dei contratti di locazione, gli sfratti e la presa di possesso della nuova casa. Il caos insomma.

Spero non lo sia, invece, per noi. Per domani, 4 maggio, ci sono una serie di misurate “aperture” alla normalità che dovrebbero, man mano, aumentare nel tempo.

Devo #ringraziare di cuore quanti fino a questo momento hanno fatto il proprio dovere. Si tratta della stragrande maggioranza dei #cittadini di Massa Lubrense. Al netto di pochi casi, i cittadini di Massa Lubrense hanno osservato diligentemente le restrizioni dovute all’emergenza COVID – 19 e di questo, come Sindaco, ne sono #orgoglioso.

Mentre fino ad ora le parole d’ordine erano #controllare e #blindare gli ingressi al paese, ora le cose saranno diverse, ed a mobilità aumentata, sarà più difficile per la nostra Polizia Municipale e per le Forze dell’Ordine poter controllare. Quindi le parole d’ordine d’ora in poi saranno: #responsabilità ed #autocontrollo. Ognuno dovrà fare la sua parte. Meglio e più di prima.

Il #futuro è nelle nostre mani. Se sapremo essere #responsabili ci saranno sempre maggiori #aperture. Altrimenti saremo costretti a tornare indietro e richiudere tutto. Una prospettiva che non dobbiamo sinceramente augurarci.

E’ con queste raccomandazioni che ci apprestiamo a vivere questa nuova fase. Mi aspetto grande senso civico, responsabilità da parte di tutti, nella consapevolezza che è in gioco il nostro futuro, la nostra #salute e la qualità della nostra #vita, dei nostri #cari e dei nostri #concittadini.