Massa Lubrense, rubate le mascherine della Regione Campania

L’incivilta’ ai tempi del Coronavirus: rubate mascherine dalle cassette delle lettere. Succede a Massa Lubrense, ma non solo, in centro come in periferia a Sant’Agata, Torca e Marina della Lobra. Le segnalazioni sono tante, in molti casi affidate al Social network. La maggior parte dei cittadini dichiara di aver trovato la propria cassetta delle lettere forzata ed il contenuto sparito.

La consegna viene eseguita porta a porta direttamente nella cassetta delle lettere per evitare contatti con i cittadini per rispettate tutte le precauzioni prescritte per impedire la diffusione coronavirus. Le buste contengono 2 mascherine per nucleo familiare.