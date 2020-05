Massa Lubrense, riprendono i lavori al parco di Via Reola. L’ass. Staiano: “Lo spazio aperto è una necessità”

PARCO URBANO ATTREZZATO VIA REOLA: RIPRESI I LAVORI

Il 25 gennaio 2020 presso la aula magna della scuola media Pulcarelli-Pastena alla presenza anche di tanti bambini fu presentato il progetto del parco urbano attrezzato di via Reola, i lavori poi, dopo qualche giorno dal loro inizio furono bruscamente interrotti per la emergenza sanitaria che ci ha duramente colpito. A inizio settimana si è svolto presso la struttura lavori pubblici del comune un incontro con la ditta proprio al fine di definire la ripartenza, lavori ripresi a pieno ritmo con una squadra di operai che ho potuto vedere personalmente all’opera in questi giorni. Oggi avere uno spazio all’aperto dove passare alcune ore della propria giornata è divenuta non più una semplice opportunità per la comunità ma una necessità; avere dei luoghi dove organizzare i centri estivi che Massa ha sempre organizzato in spiaggia e che oggi sono previsti anche dal nuovo decreto Conte e sui quali l’ufficio politiche sociali è già a lavoro è fondamentale e ciò nell’interesse dei bambini a cui potrà essere ridata la possibilità della condivisione in sicurezza e dei propri genitori ai quali, se avranno la opportunità di ritornare a lavoro, devono essere forniti strumenti di accudimento dei propri figlioli.