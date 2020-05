Massa Lubrense, questa sera la Veglia di Pentecoste alle ore 19 in streaming

Massa Lubrense, questa sera la Veglia di Pentecoste attende a cura di don Antonio, attende i cittadini massesi in streaming alle ore 19:00.

Ecco a voi le indicazioni e il link per seguire domani sera la nostra Veglia di Pentecoste…come parroci dell’unità pastorale di Massa Lubrense quest’anno abbiamo deciso di vivere questo momento in maniera ancora ridimensionata nel raduno in Chiesa ma non nella comunione dei cuori. Secondo gli orientamenti diocesani noi sacerdoti ci ritroveremo in parrocchia a Massa Lubrense e celebreremo insieme l’eucaristia vigiliare, offrendola in modo particolare per la rinascita della nostra Chiesa.