Massa Lubrense, pulizia sentieri. L’ass. Giovanna Staiano: “Interventi da Ieranto a Penne e Calella”

PULIZIA SENTIERI: COMUNICATO DELL’ASSESSORE GIOVANNA STAIANO

Con atto di determina dell’Ufficio Manutenzione sono stati previsti numerosi interventi di pulizia dei sentieri di Massa Lubrense. Da venerdì 24 aprile, l’assessore Giovanna Staiano e l’Ing.Monica Coppola con addetti dell’Ufficio Manutenzione hanno svolto più sopralluoghi lungo alcuni sentieri di Massa al fine di programmare e iniziare la pulizia di alcuni di essi.

Abbiamo percorso-dichiara l’assessore Giovanna Staiano- il sentiero di Ieranto sino a Penne, la stradina di via Canale e parte di Calella dove abbiamo constatato che la percorribilità del tracciato era compromessa da diversi alberi caduti, altri sopralluoghi sono previsti nei prossimi giorni.

Ad oggi si è provveduto a pulire tali luoghi e in due-tre settimane al massimo, provvederemo alla pulizia almeno dei sentieri principali del territorio, intendiamo farlo soprattutto, prima che per i turisti che sono certa presto ritorneranno numerosi a Massa, per le tante famiglie Massesi che, compatibilmente alle norme governative e regionali, piuttosto che affollare zone centrali avranno la possibilità di percorrere con i propri figlioli i bellissimi sentieri di Massa, garantendo così, nel contempo, il sempre richiesto “distanziamento sociale” e la possibilità di trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta in sicurezza. Oggi soprattutto i bambini hanno necessità di ciò e per molti di essi potrebbe rappresentare una opportunità di maggiore conoscenza della nostra terra, della sua identità e della sua cultura, strumenti perno su cui dovrà ruotare la nuova fase di ripartenza e la ripresa della economia locale che non potrà prescindere da questi valori.’”.