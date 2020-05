Massa Lubrense. Oltre 50 auto parcheggiate nei pressi della Marina del Cantone ritrovate con le quattro ruote bucate

Massa Lubrense. Una domenica amara per tanti che oggi avevano deciso di raggiungere Marina del Cantone per regalarsi una giornata spensierata all’insegna del sole e dell’aria pulita. Ed invece la domenica è stata tutt’altro che spensierata perché nel fare ritorno alle proprie autovetture parcheggiate lungo la strada in moltissimi hanno trovato tutte le quattro ruote del proprio veicolo bucate. Ad essere danneggiate oltre 50 macchine prese di mira da qualcuno che forse ha voluto manifestare in questo modo il proprio dissenso contro le facili uscite oppure semplicemente da qualcuno che ha voluto compiere un atto vandalico fine a se stesso, anche perché nessun motivo potrebbe giustificare un’azione del genere. Risalire all’autore (o agli autori) del gesto criminale purtroppo sarà pressoché impossibile.